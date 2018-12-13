До наступления Нового года осталось уже совсем немного. И уже многие начинают к нему готовиться и всячески поднимать себе настроение. А если вы один из тех, кто ещё не заразился этой новогодней кутерьмой, то советуем вам посетить региональный ботанический сад, где уже вовсю идет подготовка к главному празднику. Всем посетителям ботанического сады предлагают поднять настроение, посетив увлекательные экскурсии в оранжерее, мастер-классы по изготовлению новогодней композиции с фотографированием в специально обустроенной для этого фотозоне и даже послушать концерт гусляров. Желающих интересно провести субботний вечер ждут в оранжерее Волжского 22 декабря.

Сотрудники Волгоградского регионального ботанического сада готовы снова удивить своих давних и новых друзей. В субботу, 22 декабря, с 15:00 до 19:00 на площадке экспозиционной теплицы тропических и субтропических культур Волжского состоится вечернее мероприятие для всех желающих окунуться в атмосферу романтики и тропического оазиса при свечах. Программой предусмотрены мастер-класс по изготовлению новогодней композиции из природных материалов (по предварительной записи), экскурсия по теплице тропических и субтропических растений, концерт для любителей народной музыки (гусли). Для всех участников мероприятия будет работать новогодняя фотозона.

В ходе экскурсии гости оранжереи познакомятся с коллекцией фикусов, гибискусов, суккулентов, увидят цветущие орхидеи — цимбидиум и пафиопедилюм. Атмосферу праздника подчеркнут малые архитектурные формы, украшенные новогодними огнями.

Сотрудники ботсада обращают внимание на необходимость предварительной заявки для участия в мастер-классе. Достаточно позвонить по телефону: (88443)-41-60-11.