Если вам не хватает зимой цветов, ярких красок и позитивных эмоций, то вы обязательно должны посетить ботанический сад. Тут вы сможете не только увидеть самые красивые цветы и растения, но и ещё посмотреть на экспозицию, которую составляют композиции из цветов с прошедшего бала хризантем.

Посетителям оранжереи ботанического сада, расположенной в Волжском, предлагают познакомиться с огромным многообразием сортов хризантем, выращиваемых в хозяйстве. Хризантемы всех возможных цветов и оттенков, самых разных размеров: от миниатюрных кустовых до величественных с крупными цветковыми шапками – наполняют воздух оранжереи ярким, сочным ароматом. Для полного погружения в цветочную атмосферу для гостей создана фотозона, где можно «примерить» настоящее платье из хризантем и сфотографироваться с оригинальными цветочными композициями, созданными руками профессиональных флористов.

В продолжение путешествия в страну цветов сотрудники парка предлагают посетить зону тропиков и субтропиков. В эти дни их украшают своим цветением мушмула японская, азалия индийская, гибискус, гардения, бугенвиллия и стрелиция королевская.

Посетить экскурсию и познакомиться с многообразием цветущих растений ботанического сада можно, позвонив по телефону: 8(8443) 41-60-11.