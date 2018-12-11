Волгоградцы уже начали немного свыкаться с жизнью по местному времени. Но перед Новым годом возник вопрос, а как же мы теперь будем встречать Новый год — по местному или по московскому времени, или вообще два раза. Конечно, перспектива встретить Новый год два раза — заманчивая, да и кто, собственно, нам запретит. Но бой курантов со Спасской башни Московского Кремля, к которому уже все так привыкли, будет транслироваться по ТВ лишь один раз в новогоднюю ночь. И получается, что уйдя в часовой пояс +1 от Москвы, Волгоградская область будет встречать Новый год в час ночи по местному времени.

Но не стоит расстраиваться. Да, вся вещательная сетка транслируется у нас по Москве, но Первый канал ещё в 2017 году решил изменить этот стереотип. Теперь трансляция новогоднего поздравления президента и бой курантов со Спасской башни будет проходить по местному времени во всех 11 часовых поясах. То есть в каждом регионе Первый канал покажет новогоднее обращение за пять минут до полуночи по местному времени. Для этого задействовали действующую группировку космической связи, спутники, кабельные сети. Миллионам россиян нужно только держать эфир на первой кнопке, чтобы Новый год в их дом пришел вовремя.