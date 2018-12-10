Уважаемые потребители!

АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» приносит вам свои искренние извинения за несвоевременное предоставление квитанций за услуги ЖКХ. Задержка вызвана усовершенствованием программного обеспечения в ноябре 2018 года и не повторится впредь.

В связи с этим поясняем, что при оплате квитанций за ноябрь 2018 года до 17 декабря 2018 года, пеня начисляться не будет. Убедительно просим оплатить платежные документы во избежание начисления пени до 17 декабря 2018 года.

Задержка доставки платежных квитанций не повлияет на возможность получения субсидий на услуги ЖКХ от Управления социальной защиты.