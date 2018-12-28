На площади Павших Борцов 28 декабря жителей и гостей города ждет необычное шоу — мотохоровод вокруг главной новогодней елки. Участниками мероприятия станут 20 спортсменов из Волгоградской области, которые продемонстрируют навыки вождения на мотоциклах и квадроциклах. Подобное мероприятие пройдет на территории нашего региона впервые и даст старт общегородским праздничным гуляньям у главной елки.

​Перед началом мотошоу зрители смогут познакомиться с техникой – выставка участников праздничного мотохоровода начнется в 16:00. Все участники мероприятия будут одеты в светящиеся новогодние костюмы, а само мотошоу для создания световых эффектов начнется как только стемнеет.

В этот же день на площади Павших Борцов откроется зимняя гастрономическая ярмарка «#Вместе теплее». Здесь волгоградцы и гости города смогут угоститься свежей выпечкой, горячими напитками, приготовленными на гриле мясными блюдами, а также приобрести елочные игрушки, светодиодные украшения и другие элементы новогоднего декора. В этот день ярмарка будет работать с 14:00 до 19:00 часов, 29 декабря – с 11:00 до 19:00, 31 декабря – с 12:00 до 19:00, 01 января – с 14:00 до 19:00, а со 2 по 7 января – с 12:00 до 19:00.