В администрации Ворошиловского района прошел интерактивный круглый стол для участников жилищно-коммунальных отношений Волгограда, на котором обсудили вопросы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

Организаторами мероприятия выступили ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения», автономная некоммерческая организация «Международная академия профессионального образования», общественная организация «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области», «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области» и «Ассоциация советов многоквартирных домов Ворошиловского района Волгограда». Кроме того, на мероприятие пригласили заместителя руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Петра Пименова и председателя правления Ассоциации советов многоквартирных домов Ворошиловского района Волгограда Евгения Волохова. Тема круглого стола – переход на прямые договоры между собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах и ресурсоснабжающими организациями – ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Чтобы сэкономить время и не обсуждать по нескольку раз одни и те же вопросы, общественные организации заранее собрали наиболее часто задаваемые жителями вопросы. К примеру, людей интересовало, не изменятся ли тарифы для населения при переходе на прямые договора с РСО. Нет, не изменятся. Но пообщаться с представителями компаний все же придется. Они сами ходят по квартирам и уточняют списки жильцов, поданных ими управляющими компаниями. Это одна из необходимых процедур перехода на прямые договоры. Как правило, сотрудники «Концессий» имеют служебные удостоверения, но никто не запрещает жильцам позвонить в круглосуточный Контакт-центр «Концессий водоснабжения» (99-67-96) и уточнить, правда ли, что в конкретном доме работают «Концессии». Добавим, что сотрудники ресурсоснабжающих предприятий будут только благодарны бдительным бабушкам, которые разнесут слух о том, что идет поквартирный обход, по всему дому. Это значительно сэкономит время специалистов.

Также волгоградцев волновал порядок взаимодействия между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Горожан успокоили – порядок работы не меняется, люди могут жаловаться на проблемы с холодной и горячей водой, а также отоплением как в управляющую компанию, так и в ресурсоснабжающую организацию. Если проблема на стороне РСО, то поставщики ресурсов примут все меры для скорейшего устранения проблемы. Если же проблема на стороне УК, то специалисты контакт-центра «Концессий» передадут заявку адресату. При этом, если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении коммунальных услуг, превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, то изменение размера платы за коммунальную услугу не производится РСО, а потребители вправе требовать возмещения причиненных им убытков, в том числе вызванных внесением платы за не предоставленную коммунальную услугу или коммунальную услугу ненадлежащего качества, с управляющей организации.

Много споров вызвал вопрос об оплате тепла в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла. Согласно действующему законодательству, отопительный сезон в Волгограде длится 7 месяцев – с октября по апрель. В свою очередь, нормативы на тепло, по которым при отсутствии ОДПУ начисляется плата, устанавливаются комитетом тарифного регулирования Волгоградской области и равномерно распределяются на 7 месяцев осенне-зимнего периода вне зависимости от количества дней отопительного сезона в октябре и апреле. Соответственно, и плата за тепло по нормативам начисляется за календарные месяцы, во время которых тепло подается в квартиры волгоградцев. В этом отношении немного проще жителям тех домов, где установлены приборы учета тепла – они платят только за фактически поставленные ресурсы. Для оплаты жители будут получать отдельные квитанции, и все деньги, которые волгоградцы заплатили за тепло или холодную воду, поступят напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций, минуя посредников в виде УК и ТСЖ.

Добавим, что концессии инициировали процедуру одностороннего отказа от исполнения договора ресурсоснабжения в части снабжения коммунальным ресурсом в целях предоставления коммунальных услуг в отношении семи управляющих организаций. Основным критерием расторжения договора с управляющей компанией и перехода на прямые договора с жителями служат признанные или подтвержденные долги управляющих организаций перед РСО. Данный переход на прямые договорные отношения с жителями обусловлен целью соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате и защиты жителей от действий недобросовестных управляющих организаций.

Всего же до конца года общее количество домов, чьи жители начнут платить напрямую ресурсникам, составит около 860 домов.