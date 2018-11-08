Теперь пользоваться электронным проездным стало намного удобней — пополнить баланс транспортной карты «ВОЛНА» можно через Сбербанк Онлайн без комиссии.

Для оплаты необходимо войти в личный кабинет Сбербанк Онлайн, выбрать раздел «Переводы и платежи», в поисковой строке указать «ВОЛНА», нажать на ссылку и ввести 9-значный номер карты.

При оплате через мобильное приложение и устройства самообслуживания достаточно отсканировать линейный штрих-код, размещенный на транспортной карте (для корректного считывания линейного штрих-кода рекомендуется прикрыть QR-код размещенный на транспортной карте). Далее необходимо следовать инструкциям на экране.

Важная особенность: при пополнении транспортной карты через дистанционные каналы средства попадают сначала на электронный счет карты, запись информации о пополнении происходит в течение 24 часов с момента осуществления перевода денежных средств. Поэтому рекомендуется пополнять карту за день до того, как вы предполагаете ею воспользоваться. Данная технология позволяет производить перевод денежных средств на все типы транспортных карт «ВОЛНА».

За пополнение волгоградских транспортных карт через мобильное приложение, интернет-банк Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания комиссия с плательщика не взимается.

«Внедрение новой технологии пополнения транспортной карты «ВОЛНА» позволит пассажирам перевести денежные средства в любой удобный момент – не выходя из дома, по дороге на работу, что, безусловно, будет очень удобно жителям региона», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин