В ближайшие выходные в Калачевском районе пройдет военно-историческая реконструкция «Битва за Сталинград», посвященная 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Мероприятие будет проходить 18 ноября недалеко от хутора Камыши.

Участниками реконструкции станут более 150 членов военно-исторических клубов из различных регионов России. В ней будут задействованы не менее 15 единиц техники периода ВОВ, в том числе из коллекции музея-заповедника, а также пиротехника.

Основная цель проекта – это привлечение внимания жителей и гостей нашего региона, прежде всего подрастающего поколения, к героическим страницам истории великого сражения на Волге.