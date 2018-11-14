В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» построили в Краснооктябрьском районе современную блочно-модульную котельную. С началом отопительного периода 2018-2019 БМК запустили в работу в режиме пусконаладки. И новая «блочка» уже успешно показала себя. Благодаря ей сегодня тепло стабильно получают около 300 жителей поселка Металлургов.

Блочно-модульная котельная в поселке Металлургов построена «Концессиями теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы с учетом высокого социального запроса населения. На протяжении последних трех лет расположенные здесь дома отапливались от ведомственного источника, владельцы которого могли в любой момент без каких-либо предупреждений отключить подачу теплоносителя. В результате очередной отопительный период превращался для горожан в настоящую проверку на прочность. Волгоградцы неоднократно просили принять меры и организовать стабильную подачу отопления в дома.

Компания услышала жителей. Новую БМК взамен ведомственного источника тепла построили в 2018 году буквально за три месяца. Сначала в котельной смонтировали «сердце» — два котла марки Vitoplex, это один из самых надежных тепловых агрегатов в своем классе. Затем вокруг котлов возвели каркас и стены, после чего организовали монтаж остального тепломеханического оборудования, включая насосы и теплообменники, а также шкафы управления и систему химводоподготовки. Кроме того, чтобы котельная могла обеспечивать теплом потребителей, рабочие построили новую теплотрассу протяженностью 438 метров в однотрубном исчислении.

Один из очевидных плюсов БМК в том, что они не только легки в сборке, но и надежны в работе. «Блочка» в поселке Металлургов имеет высокий КПД, что является залогом надежности и эффективности при подаче отопления. Плюс установленная в котельной автоматика позволяет в реальном времени поддерживать оптимальные параметры работы теплового оборудования в течение всего осенне-зимнего периода.

На данный момент котельная работает в пусконаладочном режиме. Во время пусконаладки специалисты могут проследить, как функционирует новое оборудование, включая котлы и горелки, и при необходимости отрегулировать его. Благоустройство, ведущееся сегодня на территории БМК, на подачу тепла горожанам не влияет. Благодаря современной «блочке» обеспечено стабильное теплоснабжение около 300 жителей поселка Металлургов.

Важно, что БМК в поселке Металлургов является ярким примером объекта, построенного «Концессиями теплоснабжения» по принципам «зеленого инвестирования». Напомним, ранее «Концессии теплоснабжения» поддержали инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.

В целом за последние два года «Концессии теплоснабжения» возвели в Волгограде 5 блочно-модульных котельных взамен устаревших источников тепла, организовали реконструкцию 22 действующих котельных и 69 тепловых пунктов, привели в порядок 110 км сетей. Объем вложений в модернизацию теплового хозяйства города составил более 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.