По подсчетам комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году область пополнилась более чем на 4,6 миллионов молодых саженцев. А это на 200 тысяч больше, чем в 2017-м.

Как отмечают специалисты, в текущем году увеличилось не только количество сеянцев, но и площадь посадки, которая составила 1200 гектаров. Напомним, в 2017 году на территории региона были высажены около 4,4 миллионов сеянцев сосны, акации, ясеня и вяза на общей площади 1100 гектаров.

Лесопосадочные работы проводились во всех 22 лесничествах региона с привлечением более 400 специалистов отрасли. Самые большие объемы работ проведены в Арчединском и Даниловском лесничествах — площади посадки составили по 100 гектаров в каждом. В Михайловском и Нижнечирском лесничествах сеянцы были высажены на 85 и 75 гектарах соответственно.

Отметим, что в лесной отрасли региона реализуется комплекс мер, направленных на модернизацию материально-технической базы. Так, в этом году в Арчединском и Краснослободском питомниках приобретены новая техника и оборудование, проведена капитальная реконструкция поливных систем — эти меры позволяют удвоить поливные площади, увеличить количество и повысить качество выращиваемых саженцев.

Добавим, в настоящее время площадь лесных массивов в Волгоградской области составляет 680 тысяч гектаров.