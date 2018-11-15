В Волгоградской области подвели итоги традиционной акции «Зеленые дороги области – 2018». За время её проведения были расчищены 5800 километров защитных лесополос, а это почти на тысячу километров больше, чем в прошлом году. В мероприятиях по расчистке лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог, приняли участие около 7,5 тысяч добровольцев.

Организатором акции выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. К работе подключились все муниципальные районы и городские округа. Благодаря акции «Зеленые дороги области» удалось не только улучшить внешний вид лесных насаждений и экологическую ситуацию вдоль основных магистралей региона, но и вовлечь жителей в работу по благоустройству, повысить степень их ответственности за состояние окружающей природной среды.

С апреля по ноябрь текущего года были проведены более 800 субботников, участниками которых стали почти 7,5 тысяч добровольцев. Среди них — лесопользователи, владельцы и арендаторы земельных участков, расположенных вдоль автодорог, сотрудники администраций сельских поселений, лесничеств, Волгоградского лесопожарного центра, представители ТОСов, фермеры, студенты и школьники. В результате на участках общей протяженностью 5800 километров собраны более двух тысяч кубометров отходов, свыше 600 кубометров сухостоя и валежника. Кроме того, проведена фактурная обрезка крон и побелка стволов деревьев.

Помимо субботников, акция включала просветительские мероприятия, направленные на расширение знаний жителей о природных богатствах региона, повышение экологической культуры населения.

Отметим, что акцию по приведению в порядок лесопосадок возле автодорог Облкомприроды проводит уже в пятый раз. В прошлом году на участках лесополос протяженностью около 4800 километров были убраны 5,75 тысяч кубометров отходов и 3,7 кубометров сухостоя.