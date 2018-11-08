В Волгограде 57-ми прочим потребителям в отдельно стоящих зданиях с началом отопительного сезона не включили отопление. Ограничение коммунальной услуги владельцам ресторанов, магазинов, автомоек стало ответной мерой, к которой были вынуждены прибегнуть «Концессии теплоснабжения». Причина – упорное нежелание юридических лиц погасить месяцами копившиеся долги за тепловую энергию и горячую воду.

«Концессии теплоснабжения» неоднократно обращались к потребителям в отдельно стоящих зданиях с просьбой не нарушать требование жилищного законодательства и не копить долги за тепло и горячую воду, а если задолженность все-таки есть, погасить ее до начала отопительного периода. Однако совесть проснулась не у всех руководителей кафе, гостиниц, автомоек и проч. Из всего число должников — юридических лиц (91 компания) просрочку оплатили лишь 34 организации, то есть 37%.

Сегодня в злостных неплательщиках все еще числятся 57 организаций. Сумма накопленного ими долга за тепло и ГВС составляет более 27 млн рублей. При этом у 6 юрлиц размер просроченного платежа превысил 1 млн рублей.

Показательно, что в основном за коммунальные услуги, оказанные «Концессиями теплоснабжения», не платят именно солидные коммерческие организации, у которых имеются все возможности вносить платежи вовремя. Тем не менее по какой-то причине данные потребители не хотят или просто не считают нужным это делать, демонстрируя явное неуважение к российским законам и мнимое превосходство над теми, кто платит вовремя. Так, среди неплательщиков — один из крупных сетевых магазинов Волгограда, накопивший за 7 месяцев 1,6 млн рублей долга за тепловую энергию и горячую воду.

«Концессии теплоснабжения» в ответ на упорное нежелание должников платить по счетам были вынуждены ограничить им подачу тепла. После того, как коммерсанты погасят образовавшуюся задолженность, подача отопления возобновится. Данная мера со стороны компании является вынужденной и продиктована требованиями законодательства, которые едины для всех — плату за коммунальные услуги нужно вносить своевременно. А вот копить долги за тепло и горячую воду недопустимо.