За девять месяцев 2018 года ВТБ в Волгоградской​ области выдал жителям региона 14,7 тыс. кредитов на общую сумму 10 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 36%.

На 1 октября розничный кредитный портфель достиг отметки в 24 млрд руб. С начала года этот показатель увеличился на 14%. Драйверами роста выступили ипотека (11 млрд руб. (+13%)) и кредиты наличными (10,6 млрд руб. (+17%)).

По отношению к январю-сентябрю 2017 года объем выдачи кредитов наличными увеличился на 42%. Всего клиенты оформили 11 тыс. займов на сумму 5,5 млрд рублей.

Рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать уверенный рост. За отчетный период выданы 1,8 тыс. жилищных кредитов на 3 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем с января по сентябрь 2017 года. Около 15% от общего объема выдачи пришлись на программу покупки квартир от 65 кв. м. Чаще всего клиенты приобретали недвижимость на вторичном рынке: их доля в общем объеме приблизилась к 75%, а в новостройках держится на уровне 25%. Средняя сумма ипотеки выросла на 13% — до 1,7 млн рублей.

Каждый шестой заемщик рефинансировал действующий кредит. На эти цели с начала года выдано займов на сумму свыше 1 млрд рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

За три квартала волгоградцы оформили 1,7 тыс. автокредитов на 900 млн рублей. По сравнению с девятью месяцами 2017 года, объем выдачи увеличился на треть. Основную долю продаж занимают новые автомобили, такие как Lada, Hyundai, Volkswagen, Nissan и Toyota. При этом значительно вырос спрос на подержанные машины.

Портфель привлеченных средств с начала года (включая инвестпродукты) увеличился в 1,3 раза — до 22,7 млрд рублей. Примерно 65% всех сбережений вкладчиков размещены на депозитах, 22% приходятся на накопительные и текущие счета, 13% — на инвестиционные продукты.