В эти дни в Волгограде проходит VIII театральный фестиваль детских самодеятельных коллективов дошкольников и школьников Волгограда «Пусть доброй сказкой станет мир!». Своё творчество представят юные артисты – воспитанники детских театральных студий и клубов.

Программа фестиваля необычайно разнообразна и рассчитана на детскую аудиторию разных возрастов. Самым юным театралам представится возможность посмотреть отрывок из спектакля «Алиса в Расчудесье», инсценировку осенней сказки «Заяц Пляши-Гуляй», постановки по мотивам русских народных сказок «Алёнушка и лиса», «Гуси-лебеди», «Вышли сказки погулять», «Три медведя», «Сказочный переполох», спектакли «Стрекоза и Муравей» (по мотивам одноименной басни И. Крылова) и «Про всех на свете» (по мотивам произведений Б. Заходера).

Ценители театрального творчества постарше оценят актёрские таланты своих ровесников в постановках «Дубровский» (по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина), «Главные реки Америки» и «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» (по мотивам рассказов В. Драгунского), «Как старик корову продавал» (по мотивам русской народной сказки) и «Чемоданчик сказок» на французском языке.

Некоторые костюмы и декорации к спектаклям юные актеры изготовят сами. Таким образом они раскроют свои читательские, театральные и творческие таланты, а зрителей ждут веселые диалоги, яркие образы и незабываемые впечатления.

VIII театральный фестиваль детских самодеятельных коллективов будет проходить 28 ноября (начало в 11:00) и 29 ноября (начало в 10:00) в Волгоградской областной детской библиотеке по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефону 8(8442)37-72-56.