И вот очередной новогодний марафон добрых дел от РУСАЛа стартовал в Волгограде накануне. В течение полутора месяцев волонтерские организации, состоящие из числа сотрудников различных некоммерческих организаций и компаний, муниципальных учреждений, учащиеся школ, ссузов и вузов, а также инициативные группы горожан, будут проводить мероприятия различных форматов: организовывать городские благотворительные ярмарки и фестивали, мастерские по изготовлению елочных игрушек и новогодних подарков, а также будут приводить в порядок и украшать к Новому году подшефные учреждения и многое другое.

Марафон будет проходить с 22 ноября по 28 декабря 2018 года в 19 городах России: Анапе, Ачинске, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Геленджике, Кандалакше, Каменске-Уральском, Краснодаре, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Москве, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Сочи, пос. Таежном Красноярского края и Шелехове. А его участниками станут более ста команд, в нашем городе таких команд девять.

Новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!» компания РУСАЛ проводит уже восьмой год подряд, и за это время было сделано немало добрых дел. Этот год не станет исключением. На этот раз участники марафона направят свои силы на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, детей из приютов и детских домов, тяжелобольных детей, инвалидов, одиноких пожилых людей и ветеранов.

В рамках марафона планируется провести не одно мероприятие, которое осчастливит не одну семью. У волонтеров также есть стимул, ведь они могут ещё и выиграть денежные сертификаты на сумму до 150 000 рублей, которые также будут направлены на благотворительные цели.

На старте марафона активисты провели флешмоб добрых слов, представили творческие визитки своих команд, выбрали подшефные учреждения и даже договорились о совместной работе на благотворительной ярмарке марафона, которая состоится 14 декабря в «КомсоМОЛЛе». На ярмарке будут представлены товары, сделанные своими руками, которые сможет приобрести любой желающий и, тем самым, присоединиться к добрым делам новогоднего марафона. Все средства, вырученные на ярмарке, будут направлены для помощи детям, которые находятся на лечении в противотуберкулезном диспансере.

Заключительным этапом новогоднего марафона добрых дел станет волонтёрский КВИЗ, где команды смогут продемонстрировать свою эрудицию. А дружелюбие и знакомство со многими людьми может принести им дополнительные баллы — за освещение новогоднего марафона в соцсетях.