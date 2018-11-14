Выставка живописи и графики «Контрасты» открывается в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького. В экспозиции будут представлены работы волгоградских художников Ирины Хазовой, Алексея Гурова, Светланы Шабановой, Николая Кишкина и Оксаны Степанчук.

У каждого из представленных на выставке авторов свой неповторимый стиль и манера письма. Вошедшие в экспозицию работы разнообразны по технике исполнения, жанрам, содержанию, авторскому подходу к видению мира и его отображению.

Открытие состоится 18 ноября в 14:00. Познакомиться с творчеством волгоградских художников ценители искусства смогут до 16 декабря в выставочном зале на 2-м этаже в режиме работы Библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Телефон для справок: 8(8442)33-20-21.