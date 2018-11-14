«Чёрная пятница» в 2018 году обещает стать самой масштабной за всю историю акции в России по числу участников и количеству потраченных средств.

Основываясь на аналитической модели Big data, бизнес-подразделение Билайн подготовило прогноз о расходах и покупательской активности россиян во время главной распродажи года. В соответствии с прогнозом «Билайн Бизнес», общие расходы россиян во время акции могут достигнуть 52 млрд руб, это на 57% больше, чем россияне потратили в 2017 году. В прошлом году в «Черную пятницу» в России совершали покупки более 20 млн человек, потратив сумму более 30 млрд руб., сообщали организаторы акции. Тогда, по их словам, к ней присоединились 3,5 тысячи магазинов.

Всероссийская онлайн-распродажа «Настоящая Черная Пятница» пройдет 23-25 ноября 2018 г. Билайн, участвующий в акции, откроет двери более трех тысяч своих магазинов и онлайн-магазина для тех, кто хочет приобрести мобильные девайсы и аксессуары на специальных привлекательных условиях. Свое участие в акции также подтвердили такие компании, как Samsonite, American Tourister, Lipault, Техпорт, Redmond, Azimut Hotel, Эльдорадо, OZON, МВидео и многие другие.

Впервые в 2018 году всероссийская онлайн-распродажа “Настоящая Черная Пятница” на сайте B-friday.com пройдет при поддержке сразу двух крупнейших ассоциаций рынка – к акции присоединилась и АКИТ. Артем Соколов, президент Ассоциация Компаний интернет-торговли:

“Черная Пятница» набирает все большую популярность в России, причем как у бизнеса, так и у покупателей. Если еще 3-5 лет назад об акции знали преимущественно жители крупных городов, то сейчас мы видим, что почти 70% посетителей онлайн-распродажи “Настоящая Черная Пятница” – это жители регионов. Так называемых искусственных скидок становится все меньше и меньше, и покупатели это видят – доверие к распродаже растет. Все больше магазинов организуют акции в рамках «Черной Пятницы» – мы прогнозируем, что в распродаже в той или иной степени примет участие как минимум в 1,5 раза больше компаний, таким образом число участников может превысить 5000 по всей стране. Важным трендом является приобщение к «Черной Пятнице» все большего числа компаний из офлайн-розницы и услуг – таким образом российская распродажа приближается к общемировому, изначально американскому формату”.