Несмотря на холода, в Волгограде запланирован «Марафон экскурсий», который пройдет уже в ближайший четверг. Стать участником экскурсий по городу можно совершенно бесплатно, для этого нужно всего лишь знать, где и когда они проходят.
В этот раз желающих ждут 15 ноября у знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов. Участникам предложат два увлекательных маршрута. Во время экскурсий, которые рассчитаны на 40-45 минут, гости смогут узнать интересные подробности об истории города и пополнить свой багаж знаний.
Итак, 15 ноября старт от знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов в 16:00.
Вас ждут два маршрута:
- Пешеходная экскурсия «Аллея героев – дорогой славы» знакомит с одной из самых известных и посещаемых улиц Волгограда, призванной увековечить память о защитниках и воинах России — участников Великой Отечественной войны.
- Экскурсия по улице Гоголя — одной из старейших улиц Волгограда — перенесет участников в эпоху Царицына. В свое время улица Гоголя считалась деловым центром уездного города и сохранила немало тайн и легенд из жизни купечества.