Несмотря на холода, в Волгограде запланирован «Марафон экскурсий», который пройдет уже в ближайший четверг. Стать участником экскурсий по городу можно совершенно бесплатно, для этого нужно всего лишь знать, где и когда они проходят.

В этот раз желающих ждут 15 ноября у знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов. Участникам предложат два увлекательных маршрута. Во время экскурсий, которые рассчитаны на 40-45 минут, гости смогут узнать интересные подробности об истории города и пополнить свой багаж знаний.

Итак, 15 ноября старт от знака «Нулевой километр» на Площади Павших борцов в 16:00.

Вас ждут два маршрута:

  • Пешеходная экскурсия «Аллея героев – дорогой славы» знакомит с одной из самых известных и посещаемых улиц Волгограда, призванной увековечить память о защитниках и воинах России — участников Великой Отечественной войны.
  • Экскурсия по улице Гоголя — одной из старейших улиц Волгограда — перенесет участников в эпоху Царицына. В свое время улица Гоголя считалась деловым центром уездного города и сохранила немало тайн и легенд из жизни купечества.

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