Всех желающих приглашают принять участие в просветительской акции «Тест по истории Отечества», в рамках которой можно будет проверить свои знания родной истории.

Акция будет проходить 30 ноября в интерактивном музее «Россия – моя история», который выступает региональной площадкой для проведения данного мероприятия. А вот организатором акции является Молодежный парламент при Государственной Думе. К акции присоединятся все регионы Российской Федерации, а также более чем 45 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году акция будет посвящена 25-летнему юбилею Конституции Российской Федерации. Участники теста смогут проверить знания по истории Отечества в целом, а также истории основного документа нашего государства. Значительная часть вопросов будет касаться роли личности в истории России.

Тест будет состоять из 40 вопросов. Время выполнения заданий — 40 минут. Запись по телефонам: 8(8442)97-91-83, 97-91-88 (контактное лицо – Анастасия Спасских). Время проведения акции — 30 ноября с 11:00 до 12:00 по местному времени. Вход — бесплатный.