В ближайшие выходные жителей и гостей города приглашают на семейный фестиваль «Космические выходные», который пройдет в рамках городского месячника «Все начинается с семьи». Фестиваль будет проходить на площадке волгоградскго планетария 17 и 18 ноября. Во время фестиваля будут работать одновременно 7 площадок и 10 зон с интерактивными программами. Космос — тема, которая пробуждает воображение и вдохновляет узнавать новое, — объединит творческие мастер-классы, живые уроки, выставки, арт-объекты, кинопоказы и научно-популярные лекции.

Что нас ждет?

— звёздное небо, планеты, спутники под куполом планетария;

— истории и сказки, которые можно будет услышать, увидеть, нарисовать;

— робофутбол на Луне;

— интерактивная книжная гостиная;

— космические детективные расследования в языковом павильоне;

— творческие мастерские, где можно сотворить свою маленькую вселенную;

— неожиданные арт-объекты;

— розыгрыши, викторины, квизы с подарками.

Время: 17 и 18 ноября с 11:00 до 18:00

Организатор: Волгоградский планетарий.

Место: ул. Гагарина, 14

Входной билет на 1 день Фестиваля:

-для взрослых- 300 руб.;

-для детей — 200 руб., до 4х лет — бесплатный;

-для гостей в космических костюмах — бесплатный.

Билеты можно купить при входе в кассе планетария, в дни Фестиваля.

Контакты: Вера Заенчковская, 8(8442)24-18-80, +7 927 515 85 27

Подробности можно узнать по ссылке.