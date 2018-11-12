В ближайшие выходные жителей и гостей города приглашают на семейный фестиваль «Космические выходные», который пройдет в рамках городского месячника «Все начинается с семьи». Фестиваль будет проходить на площадке волгоградскго планетария 17 и 18 ноября. Во время фестиваля будут работать одновременно 7 площадок и 10 зон с интерактивными программами. Космос — тема, которая пробуждает воображение и вдохновляет узнавать новое, — объединит творческие мастер-классы, живые уроки, выставки, арт-объекты, кинопоказы и научно-популярные лекции.
Что нас ждет?
— звёздное небо, планеты, спутники под куполом планетария;
— истории и сказки, которые можно будет услышать, увидеть, нарисовать;
— робофутбол на Луне;
— интерактивная книжная гостиная;
— космические детективные расследования в языковом павильоне;
— творческие мастерские, где можно сотворить свою маленькую вселенную;
— неожиданные арт-объекты;
— розыгрыши, викторины, квизы с подарками.
Время: 17 и 18 ноября с 11:00 до 18:00
Организатор: Волгоградский планетарий.
Место: ул. Гагарина, 14
Входной билет на 1 день Фестиваля:
-для взрослых- 300 руб.;
-для детей — 200 руб., до 4х лет — бесплатный;
-для гостей в космических костюмах — бесплатный.
Билеты можно купить при входе в кассе планетария, в дни Фестиваля.
Контакты: Вера Заенчковская, 8(8442)24-18-80, +7 927 515 85 27
Подробности можно узнать по ссылке.