Кулинарный поединок пройдет 17 ноября в ТРЦ «Акварель». В рамках мероприятия 4 команды известных волгоградцев под руководством опытных шеф-поваров будут сражаться в умении готовить различные блюда.

Каждая из команд должна будет приготовить по одной порции салата, десерта и коктейля. Получившиеся блюда будут оценивать экспертное жюри (преподаватели Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли) и народное жюри из числа посетителей мероприятия.

Мероприятие пройдет 17 ноября, ТРЦ «Акварель» (центральный атриум 1 этаж), 13:00. Вход бесплатный.

Все подробности мероприятия можно узнать по ссылке.