Если вам не терпится уже начать праздновать приближение Нового года, то вам стоит посетить музей-заповедник «Старая Сарепта», где уже 2 декабря будут отмечать Калмыцкий новый год.

В древние времена в калмыцких семьях не отмечались дни рождения, и поэтому был общий для всех калмыков праздник — Зул, также называемый «День прибавления возраста у калмыцкого народа». Благодаря такой традиции это торжество теперь прочно ассоциируется с наступлением нового года.

На интерактивной программе «Зул – Калмыцкий новый год» гости музея-заповедника узнают о новогодних традициях соседей сарептян и убранстве их жилища, посетив калмыцкую кибитку. А также примут участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению традиционного лакомства – борцоги и отведают ритуальный напиток монгольских кочевников — чай-джомба, который полюбился самому Пушкину.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.