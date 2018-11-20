В ближайшие выходные в Волгограде состоится городской фестиваль исполнителей на народных инструментах среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств «Русская мозаика». Участниками фестиваля станут почти 50 ребят, обучающихся по специальностям «Домра», «Балалайка», «Баян» или «Аккордеон».

Мероприятие запланировано на 25 ноября и будет проходить в просторном зрительном зале Дома культуры Ворошиловского района.

Отметим, что впервые городской фестиваль исполнителей на народных инструментах «Русская мозаика» прошел в 2008 году и в этом году отмечает 10-летний юбилей. Его приоритетными задачами на протяжении всех лет существования остаются сохранение и приумножение традиций русского инструментального исполнительства, выявление творческого потенциала учащихся, стимулирование развития музыкальных способностей и исполнительского мастерства, повышение профессионального уровня преподавателей.

На протяжении всех лет существования методическую поддержку фестивалю оказывает Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры народных инструментов Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Петр Толкунов.

Организатором фестиваля «Русская мозаика» является Детская школа искусств №3, которая хранит традиции русского народного музыкального искусства.