Уже сегодня, 30 ноября, стартуют финальные игры онлайн-турнира по Dota 2, который организовал телеком-оператор «Дом.ru» при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Восемь команд, представляющих разные федеральные округа, поборются за призовой фонд в миллион рублей.

В течение месяца в отборочных играх приняли участие более 7000 киберспортсменов и более тысячи команд. Соревнования проходили по олимпийской системе: до победы в одном гейме. Финалистам предстоит сразиться в 2 геймах. Комментировать матчи будут Дарья Eiritel Морозова, Александр Jam Коротков и Ярослав NS Кузнецов. Следить за онлайн-трансляцией можно на видеостриминге Twitch https://www.twitch.tv/domruchamp. Турнирная сетка финального этапа доступна по ссылке.

30 ноября встретятся команды:

11:00 (мск) — ShavaNaTarelke (ДФО) vs Melancholy (СФО);

14:00 (мск) — Anime.11.Esports (ПФО) vs MD (УФО);

17:00 (мск) — TPB (ЦФО) vs sqwerty (СЗФО).

1 декабря встретятся:

11:00 (мск) — YellowSubmarine (ЮФО) vs Marlerino eSports (СКФО).

Победитель и обладатель главного приза в 500 000 рублей будет определен в финальных матчах 2 декабря. Подробнее о чемпионате — на странице Domruchamp.ru.