В Ворошиловском районе на пересечении улиц Циолковского и Калинина ведется подготовка к изменению схемы движения по перекрестку. Сейчас рабочие устанавливают новые дорожные знаки в соответствии с изменяемой схемой проезда. Напомним, что с 00 часов 19 ноября здесь изменяется направление приоритетного проезда перекрестка на выезде с Нулевой Продольной магистрали в Ворошиловском районе Волгограда. Изменения схемы дорожного движения связаны с возросшей интенсивностью движения транспорта после строительства Нулевой продольной магистрали.

С 19 ноября 2018 года право первоочередного проезда перекрестка получают водители, движущиеся по ул. им. Калинина со стороны Нулевой продольной магистрали прямо или поворачивающие на ул. Циолковского. Отрезок ул. Калинина от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского становится второстепенной дорогой.

Новая дорожная схема вступит в действие с полуночи 19 ноября. К этому времени знаки, не соответствующие новой схеме, будут демонтированы. Администрация Волгограда призывает водителей быть внимательнее при движении по указанному перекрестку и обращать внимание на новые знаки дорожного ориентирования.