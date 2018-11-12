Жители одного из домов Краснооктябрьского района получили уведомление о том, что с 1 декабря они переходят на прямые договоры с концессиями водо- и теплоснабжения потому, что ресурсоснабжающие организации в одностороннем порядке расторгли договоры ресурсоснабжения с местной УК, копившей долги за тепло, ХВС и ГВС более 2 месяцев. Горожане просят пояснить: действительно ли задолженность управляющих организаций может стать причиной перехода на прямые договоры с РСО?

Жилищный кодекс Российской Федерации предполагает несколько вариантов перехода на прямой договор с поставщиком коммунальных ресурсов. Первый – по желанию собственников. Все, что здесь нужно сделать горожанам, — просто принять соответствующее решение на общем собрании и затем уведомить об этом РСО, направив туда копии протокола и бюллетеней для голосования.

Есть и второй вариант — автоматический переход на прямые договорные отношения. Он может применяться, когда ресурсоснабжающие организации в одностороннем порядке расторгают договоры ресурсоснабжения, заключенные с УК или ТСЖ. Иными словами, если управкомпания имеет долг перед РСО более двух месяцев, и задолженность подтверждена решением суда или актом сверки взаимных расчетов между РСО и УК, поставщик ресурсов согласно п. 2 статьи 157.2 ЖК РФ вправе по своей инициативе расторгнуть договор с УК-должником, и тогда все прописанные в этом документе дома автоматически перейдут на прямые расчеты с РСО. Именно по такой схеме с 1 декабря платить напрямую за холодную и горячую воду, водоотведение и тепло в «Концессии» станет один из домов на ул. Прибалтийской Краснооктябрьского района.

Важно, что в случае автоматического перехода на прямой договор последний будет считаться заключенным по истечение 30 дней с момента уведомления УК об одностороннем отказе от исполнения договорных отношений с РСО. Жители также в обязательном порядке за месяц извещаются о том, что с их управляющей компанией расторгается договор ресурсоснабжения, и что их дом переходит на прямой договор с РСО. При этом чтобы в дальнейшем избежать неточностей при начислении платы, управляющая компания должна предоставить ресурсоснабжающей организации сведения о плательщиках. Если УК и ТСЖ этого не делает, поставщик ресурсов может дополнительно попросить жителей посредством объявления на подъезде предоставить следующую информацию: паспортные данные, свидетельство о праве собственности (выписка из ЕГРП); справку о составе семьи; показания индивидуальных приборов учёта (при наличии). Для этого достаточно обратиться на ближайший расчетный участок ИВЦ.

Если собственники не захотят платить поставщику ресурсов напрямую, несмотря на расторжение договора между РСО и УК и наличие у последней долгов более 2 месяцев, они вправе выбрать новую управляющую организацию. Сделать это нужно в течение месяца с даты уведомления о расторжении договора между УК и РСО. И уже новая управкомпания сможет заключить договор ресурсоснабжения с РСО, а жители продолжат платить за «коммуналку» через расчетный счет управляющей компании.

Всего в настоящее время прямые договоры с концессиями водо- и теплоснабжения заключили собственники 828 домов Волгограда. Так, за тепло и горячую воду платить напрямую в РСО начали 472 многоэтажки, в том числе 4 дома — из-за наличия задолженности у УК. По холодной воде и водоотведению на прямые договорные отношения перешли 356 жилых зданий, из которых 3 — по инициативе ресурсоснабжающей организации.