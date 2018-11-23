Жителей и гостей города приглашают на презентацию выставки и книги воспоминаний «Картинки моего сталинградского детства» Льва Тырина, которая состоится в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. В рамках презентации книги с рисунками автора о его сталинградском детстве у гостей будет возможность увидеть картины художника, посвящённые и мирному времени — Сталинграду середины XX века. Мероприятие состоится 27 ноября в 14:00.

В книге «Картинки моего сталинградского детства» военные будни показаны жёстко и без компромиссов. Так, автор, рассказывая о царившем в Сталинграде голоде, скупо, но выразительно и максимально документально описывает события: «Немцы стреляли в ворон, потом жарили на костре и ели. Вороны — только для немцев. Мы питались корнями от трав, варили кожаную обувь, очень долго резали на кусочки и жевали. Очень вкусный был язычок от обуви. Его в вареном виде отдавали всегда мне».

Справка: Лев Тырин родился 31 января 1938 года в Сталинграде. Во время Сталинградской битвы ему было лет пять, но бомбёжки, смерть знакомых людей, ужасающий быт и голод, заставили рано повзрослеть. По воспоминаниям от пережитого сталинградского детства были созданы многочисленные иллюстрации и текст воспоминаний, написанный ярким, живым и выразительным языком. Лев Сергеевич Тырин окончил Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова и Украинский полиграфический институт им. И. Федорова во Львове. Он является автором более чем двухсот линогравюр. Основная тема его творчества — Великая Отечественная война и Сталинград во время войны. С 1992 года принимает участие в разного уровня конкурсах и выставках. Преподаёт в лицее №4, награждён многочисленными грамотами и дипломами администрации Волгоградской области.

Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.