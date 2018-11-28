В конце ноября волгоградцев приглашают отметить 100-летие государственной системы дополнительного (внешкольного) образования «Мы сердце детям отдаем». Торжественная церемония чествования педагогов, внесших большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, и праздничный концерт состоятся 30 ноября в Детско-юношеском центре Волгограда. В мероприятии примут участие руководители, педагоги и воспитанники муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда, а также ветераны педагогического труда и родители.

Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда осуществляется по шести направлениям: техническое, естественнонаучное, художественное, туристко-краеведческое, социально-педагогическое и физкультурно-спортивное. В рамках праздника в фойе центра будет представлена информация о каждом из учреждений. Концертная программа поможет зрителю увидеть весь столетний путь системы дополнительного образования.

На мероприятие приглашены ветераны педагогического труда и те, кто оканчивал в разные годы учреждения дополнительного образования. Среди них — выпускник Школы юных космонавтов (ныне Центра «Качинец»), кавалер ордена Красной Звезды Сергей Леонов. В 80-годы Сергей Борисович, будучи четверокурсником Качинского высшего военного авиационного училища летчиков, ценой своего здоровья спас более сотни детей, отведя самолет, у которого отказал двигатель, от пионерского лагеря.

Педагоги системы дополнительного образования Волгограда неоднократно становились финалистами и победителями различных конкурсов всероссийского уровня. Сегодня они успешно осваивают новые учебные программы, современные методы работы, реализуют различные проекты.