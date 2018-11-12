В Советском районе завершаются работы по монтажу уличного освещения. Уже сейчас на участке ул. Неждановой в направлении в пос. Горьковский специалисты закончили устанавливать металлические опоры и приступили к монтажу светодиодных светильников. Эта одна из пяти улиц областного центра, на которых до конца текущего года появятся уличные фонари.

Для освещения оживленной автомобильной дороги по улице Неждановой специалисты ООО «Светосервис – Волгоград» уже установили 36 металлических опор и приступили к монтажу современных светодиодных светильников. Гарантийный срок службы таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов, это примерно в 3 раза больше, чем лампы предыдущего поколения. Основная отличительная черта таких светодиодных светильников – способность равномерно рассеивать поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения и напрямую влияет на уровень безопасности на дорогах.

К аналогичным работам по строительству новых линий наружного освещения в ближайшее время рабочие приступят в Дзержинском районе. Так, на улице Ангарской от Третьей продольной магистрали до шоссе Авиаторов по окончании монтажа заработают свыше 140 светоточек. Затем начнутся работы на улице Краснополянской. Светло в ночное время станет и на ул. Казахской, а также на примыкающей к ней ул. Тбилисской пос. Верхняя Ельшанка в Советском районе.