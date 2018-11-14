Вскоре на месте разрушенного взрывом в 2017 году дома по проспекту Университетский появится благоустроенный сквер Памяти, где уже стартовал очередной этап работ по обустройству. В настоящее время рабочие устанавливают бордюры и выкладывают плиткой пешеходные дорожки. Ранее специалисты обновили проходящую под землей ветхую тепломагистраль и провели вертикальную планировку территории.

Напомним, в мае прошлого года в результате взрыва бытового газа на проспекте Университетском обрушился подъезд четырехэтажного дома. По итогам обследования здание было признано аварийным и подлежащим сносу. В результате без крыши над головой остались жильцы 45 квартир, в которых проживали 48 семей. По предложению жителей на месте этого дома решено было обустроить сквер. После демонтажа аварийного дома начались работы по обустройству сквера.

Благоустройство территории стартовало с реконструкции ветхой сети, взамен которой специалисты уложили металлический трубопровод в современной пенополиуретановой изоляции — его срок службы составляет 25 лет. Такая последовательность позволит снизить риск коммунальных аварий и разрытий на озелененной территории.

На пешеходных дорожках специалистам предстоит установить лавочки и урны. Высадка зеленых насаждений начнется после окончания общестроительных работ, когда это позволят погодные условия. В сквере будет разбит розарий из тысячи роз, высажены каштан, акации, клены и зеленый газон. Для ухода за зелеными насаждениями, которые займут больше половины сквера, монтируется современная система полива общей протяженностью свыше километра. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет порядка 4 тысяч квадратных метров.