Год ещё не закончился, а в регионе уже подсчитали, сколько составит общий валовый сбор овощных культур в Волгоградской области в 2018 году. По прогнозам, общий валовый сбор превысит урожай 2017 года. Причем в этом году значительно увеличился объем выращенных овощей и закрытого грунта: к третьей декаде ноября он составил более 41,1 тысячи тонн — это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, второй год подряд аграрии региона выращивают более одного миллиона тонн овощей. В 2017 году были собраны 1030 тысяч тонн, в этом году ожидается прирост до 1050 тысяч тонн. Основной объем производства обеспечивают хозяйства коллективного сектора — сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства вырастили 68% от общей массы овощей и бахчевых.

Решению задачи по обеспечению круглогодичного производства овощей способствует развитие тепличных хозяйств. За последние четыре года построено 39 гектаров высокотехнологических теплиц, что позволило вдвое увеличить производственные показатели. На сегодняшний день валовый сбор овощей закрытого грунта превысил уровень прошлого года почти на 12 тысяч тонн: если в 2017 году к третьей декаде ноября были собраны 29,5 тысячи тонн, то к середине ноября 2018-го — 41,1 тысячи тонн. В тепличных хозяйствах выращены 29,5 тысяч тонн огурцов, что почти на 43% больше, чем в прошлом году. Объем производства томатов составил 11,6 тысяч тонн — рост 32% к аналогичному периоду 2017 года.

Пока в одних хозяйствах завершается уборочная кампания, в других закладывают основу под будущий урожай. Так, в ГУП ВОСХП «Заря» приступили к севу овощных культур — полученную рассаду высадят на площади 17 гектаров. Первый урожай огурца аграрии рассчитывают получить в третьей декаде января. Плановые объемы производства 2019 года — 5500 тонн огурцов и 2500 тонн томатов; с каждого квадратного метра планируют собрать, соответственно, по 30 и 50 килограммов овощей.

Напомним, «Заря» начинала свою деятельность в 1982 году с четырех гектаров зимних теплиц. После реконструкции, которую произвели в 2001-2003 годах, аграрии перешли на капельный полив овощей, технологию разделения контуров обогрева теплиц. Сегодня перспективы дальнейшего развития, рост объемов производства овощной продукции, востребованной в регионе и за его пределами, напрямую связаны с укреплением рыночных позиций, реализацией инвестиционных проектов.