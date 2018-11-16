В эти выходные в Жирновском районе пройдет VI хореографический фестиваль «Край родной, ты творить вдохновляешь!» имени Николая Демидова, посвященный годовщине начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.

По данным комитета культуры Волгоградской области, участниками фестиваля станут 22 творческих коллектива, в том числе детские и юношеские ансамбли народного танца, фольклорные коллективы, ансамбли песни и пляски, дуэты, солисты. Это более 350 участников из Алексеевского, Еланского, Руднянского, Котовского, Клетского, Камышинского, Жирновского, Ленинского районов и города Камышина. Жюри оценит конкурсантов в двух номинациях: фольклорный танец и народный стилизованный танец.

Добавим, что фестиваль носит имя легендарного хореографа и постановщика Николая Демидова, который не просто был влюблен в искусство танца, но и с удовольствием передавал навыки своим ученикам и последователям. Творческий смотр традиционно проходит на его малой родине.