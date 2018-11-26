В регионе продолжают работы по восстановлению родников. Так, в природном парке «Донской» был приведен в порядок Серапионовский родник, который расположен в малой излучине Дона, недалеко от станицы Трехостровская в Иловлинском районе Волгоградской области.

Серапионовский родник является один из многих крупных родников в природном парке «Донской» и был известен путникам еще в 18 веке. По преданию, источник назван в честь монаха, обустроившего родник в форме колодца в середине 19 века. Вода в нем была особенно востребована жителями близлежащих, но не сохранившихся до наших времен хуторов Подгорский, Репинский, Задон-Авиловский. Как утверждают сотрудники природного парка «Донской», последние семь десятков лет родник не использовался, был заброшен.

Однако во время начавшихся этой осенью работ по восстановлению выяснилось, что здесь сохранились и дубовый сруб, и лоток, по которому когда-то сбегала вода. Проведя разведку и определив местоположение источника, сотрудники природного парка «Донской» восстановили сруб, добавив к нему еще одно бетонное кольцо, проложили водопровод длиной 12 метров, сделали облицовку под дерево в виде бачка и колодца — можно сказать, создали родник заново.

Сотрудники парка надеются, что жители ближайшей станицы Трехостровская, туристы и отдыхающие по достоинству оценят усилия, приложенные для восстановления источника, и будут поддерживать чистоту вокруг родника и всячески его оберегать.