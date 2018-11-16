С наступлением настоящих морозов в городе появится место для зимних развлечений. Сейчас работы по вертикальной планировке и уборке мусора начались в пойме реки Царица до Астраханского моста. Этой зимой тут планируется создать ледовый каток и горки для катания на надувных санках. А по окончанию всех работ тут появится многофункциональная зона отдыха для горожан разных возрастов.

Объекты, созданные в рамках благоустройства второй очереди поймы реки Царицы, будут сочетать в себе разнообразные возможности всесезонного отдыха. Уже этой зимой волгоградцы смогут покататься здесь на ледовом катке, площадь которого составит свыше 2 тысяч квадратных метров. Также, активно провести досуг можно будет и на левом склоне поймы реки Царицы: от сквера Пушкина подрядная организация обустроит три трассы спуска на надувных санках (тюбингах) со специальным бугельным подъемником.

По окончании всего комплекса работ заброшенная зона станет современным парком в центре города с зелеными насаждениями, пешеходными дорожками, детским городком, спортивно-оздоровительным комплексом, кафе и ярмарочными домиками. Вход в новый парк будет свободным.