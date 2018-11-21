Если вы любите цветы так же, как и работники ботанического сада, тогда вам уже стоит спланировать поездку в региональный ботсад. Сейчас там царит небывалая красота, ведь именно на вторую половину ноября приходится пик цветения хризантем.

И вот чтобы все желающие смогли увидеть это чудо природы, ботанический сад проведет день открытых дверей. В коллекции ботанического сада насчитывается около 90 сортов хризантемы. Среди них – полюбившиеся волгоградцам Балтика, Садко, Радость, Нежность. Жемчуг, Везувий, Аллегро, Арлекин, Первый снег, а также кустовые — Аленка, Альфа, Соло, Эри. В этом году коллекция сада пополнилась новым сортом Седой король. Это хризантемы с крупными, до 15 см в диаметре, пурпурно-розовыми цветками, которые сформированы закрученными по спирали свернутыми лепестками, более яркими внутри и серебристыми снаружи.

Итак, день открытых дверей в Волгоградском региональном ботаничесом саду состоится 24 ноября. В ходе экскурсий по оранжерейному хозяйству учреждения, которое расположено по адресу г. Волжский, ул. Набережная, 2л., специалисты не только продемонстрируют все многообразие сортов хризантем, но и поделятся секретами ухода за ними и азами составления цветочных композиций.