Чтобы все желающие смогли добраться до мест назначения в новогодние праздники, на приволжской ЖД будут работать дополнительные поезда. Так, в период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года для обеспечения перевозок пассажиров в предстоящие новогодние и рождественские каникулы на Приволжской магистрали назначаются дополнительные поезда дальнего следования.

Поезд №563/193 Балаково – Москва – Волгоград: отправление из Балаково 1 января в 19:14, прибытие в Москву 2 января в 16:28, отправление из Москвы 2 января в 23:40, прибытие в Волгоград 3 января в 23:25.

Поезд №405/193 сообщением Волгоград – Москва – Балаково: отправление из Волгограда 4 января в 07:24, прибытие в Москву 5 января в 05:48, отправление из Москвы 5 января в 15:54, прибытие в Балаково 06 января в 12:47.

Поезд №405/343 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 30 декабря в 07:24 , прибытие в Москву 31 декабря в 05:48.

Поезд №405/406 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 26, 27, 28, 29, 30 декабря и 4, 6, 7, 8 января в 07:24, прибытие в Москву 27, 28, 29, 30, 31 декабря и 5, 7, 8, 9 января в 05:48.

Поезд №201/202 сообщением Москва – Волгоград: отправление из Москвы 29 декабря в 17:15, прибытие в Волгоград 30 декабря в 18:36.

Поезд №579/580 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 7 января в 08:05, прибытие в Москву 8 января в 11:32.

Напомним, время прибытия и отправления поездов – местное.