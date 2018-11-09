Жителей и гостей региона приглашают на выставку уникальной коллекции монет, которая откроется уже в эти выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Открытие экспозиции состоится 10 ноября в 9:00. На выставке будет представлено собрание монет из фондов музея в честь Дня работника Сбербанка.

В фондах музея-заповедника «Старая Сарепта» представлены более 16,5 тыс. монет из 130 стран. Немалая часть из них принадлежит государствам, уже исчезнувшим с политической карты мира: СССР, ГДР, Югославии, Чехословакии и другим.

Выставка проводится в музее-заповеднике «Старая Сарепта» второй год подряд. В 2018 году она посвящена монетам стран Европы и охватывает период с конца XIX по конец XX веков.

Часть коллекции нумизматики будет представлена посетителям музея с 10 по 12 ноября.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.