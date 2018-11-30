В лесах волгоградского региона начался сбор сосновых шишек. В этом году и в начале следующего сотрудниками лесничеств планируется заготовить около пяти тонн шишки сосны обыкновенной и сосны крымской.

Первыми к заготовке шишек приступили сотрудники Алексеевского и Урюпинского лесничеств. Ими уже собраны вручную почти 2 тонны шишки сосны обыкновенной и сосны крымской. Такие же работы будут проведены на территории Даниловского, Котовского, Ольховского и Руднянского лесничеств.

До февраля будущего года сотрудники подведомственных комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области учреждений планируют заготовить около пяти тонн сосновых шишек, из которых будут получены более 100 кг семян сосны. Их планируется посеять в лесных питомниках для выращивания посадочного материала и создания новых хвойных насаждений на площади примерно 120 гектаров.

Напомним, в 2017 году лесоводами региона были собраны три тонны шишки. Полученные семена посеяны на территории Ольховского питомника. Через два года сеянцы будут использованы для создания новых лесных массивов.

Отметим, что в Волгоградской области из 473 тысяч гектаров, покрытых лесом, площадь хвойных насаждений составляет 72 тысячи гектаров.