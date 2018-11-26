Завершен ремонт изношенного теплопровода на ул. Рихарда Зорге в Краснооктябрьском районе.

Течь на трубе диаметром 400 мм произошла в результате коррозийных процессов. Для устранения протечки на место оперативно прибыли две ремонтные бригады тепловых сетей в составе 9 человек. Также в устранении повреждения задействовали экскаватор, кран, 2 самосвала.

В ходе ремонта специалисты полностью заменили участок ветхой теплотрассы протяженностью 1,5 метра.

В настоящее время система заполняется теплоносителем. В течение ближайшего часа тепловая энергия начнет поступать в жилые здания. Чтобы тепло пришло в каждую квартиру, управляющим компаниям необходимо отрегулировать работу внутридомовых сетей.

Со своей стороны ресурсоснабжающая организация приносит извинения жителям за доставленные неудобства.