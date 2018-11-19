«Концессии теплоснабжения» подкрасили теплоноситель, поступающий в систему отопления жилых домов и зданий прочих потребителей, расположенную в поселках Веселая балка и Саши Чекалина. Именно здесь в прошлый отопительный сезон зафиксировали массовые случаи воровства тепловой энергии. Для подкрашивания используется технология, безопасность которой подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Выявлять несанкционированные подключения к городской системе теплоснабжения будут в зданиях прочих потребителей (бани и автомойки) и многоквартирных домах Кировского района, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Дело в том, что в данном случае для получения горячей воды добропорядочные волгоградцы используют водонагреватели: колонки или бойлеры. Однако некоторые граждане и коммерсанты предпочитают более «легкий», но при этом незаконный путь. Просто делают врезки в установленные в помещениях батареи и сливают теплоноситель, который используют как горячую воду. В такой воде жители моют посуду и даже купаются, забывая, что производственная вода, циркулирующая в системе отопления, не предназначена для бытовых нужд. Более того, несанкционированные врезки в батареи в многоэтажках могут нарушить работу внутридомовой системы теплоснабжения и, как следствие, обернуться перебоями с отоплением во всем доме. Но не только этим чревато воровство коммунального ресурса.

Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях хищение энергоресурса может быть расценено как уголовное преступление.

Для выявления и пресечения незаконного потребления тепловой энергии используется безвредный для здоровья краситель «Уранин А». С его помощью вода в системе отопления окрашивается в зеленый цвет. Безопасность использования данной технологии подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области. Применение красителя также позволит более оперативно выявлять повреждения на старых сетях, отвечающих именно за подачу тепла. Способ обнаружения течей в инженерных коммуникациях с помощью безвредного красителя давно и весьма успешно зарекомендовал себя во многих городах страны.