Обновленный спортивный зал в филиале МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век» на ул. Республиканской, 6, был открыт после масштабного ремонта. И уже сейчас обновленное помещение спортивного зала может принять более ста юных спортсменов не только Дзержинского, но и других районов города.

В ходе ремонтных работ в помещении были заменены электрические и канализационные сети и оборудование, вставлены новые окна, пол застелен современным покрытием, полностью обновлена внутренняя отделка. И на этой неделе в спортивном зале уже начались тренировки по каратэ.

Кроме воспитанников культурно-досугового комплекса «21 век», в специально оборудованных для занятий единоборствами зале будут заниматься и юные спортсмены других спортивных объединений.

Тренировки начинающих спортсменов нередко посещают их родители – в новом зале для удобства гостей предусмотрена специальная комната.

В новом отремонтированном помещении общей площадью порядка 100 кв. метров стало настолько просторно и уютно, что руководство культурно-досугового комплекса «21 век» планирует проводить здесь не только спортивные тренировки, но и занятия танцами и вокалом.