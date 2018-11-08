Из-за подключения нового водовода диаметром 150 миллиметров и протяженностью около 150 метров в пятницу, 9 октября, с 8:00 до 20:00 будет приостановлено водоснабжение некоторых улиц Дзержинского района. В зоне ограничения водоснабжения проживает порядка 530 человек.

В компанию неоднократно поступали жалобы от жителей частных домов по улицам Рокоссовского, Севастопольской, Грузинской. Люди жаловались на слабый напор воды, особенно в летние месяцы, когда идет максимальный разбор воды. Для того, чтобы восстановить нормальное водоснабжение и обеспечить качественным водоснабжением жителей, в компании приняли решение продолжить еще один водовод диаметром 150 миллиметров.

Часть нового водовода проходила под проспектом Жукова, и чтобы не перекрывать движение по одной из самых оживленных магистралей города и не восстанавливать потом асфальтовое покрытие, инженеры «Концессий водоснабжения» приняли необычное решение – магистраль прокладывали методом горизонтально направленного бурения. Фактически коммунальщики сделали прокол под дорогой и протянули там нитку водовода. Сейчас новый водовод нужно подключить к действующим сетям городского водоснабжения. А для этого необходимо временное отключение водоснабжения.

Водоснабжение будет ограничено в жилых домах по следующим адресам:

ул. Рокоссовского, 53-83;

ул. Севастопольская, 1-35, 2-34;

ул. Грузинская, 1-25, 2-32;

ул. Ленская,1-37, 2-38;

ул. Черноморская, 60-88, 53-81;

ул. Каспийская, 60-90, 43-71.

В период отключения воды будет организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.