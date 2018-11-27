Зима на носу, даже морозы уже по ночам лютуют. А это значит, что пора доставать коньки. К тому же, несколько ледовых катков уже готовятся к открытию. Так с наступлением устойчивых морозов ледовый «Каток №1» будет открыт в Кировском районе, в Парке Авангард.

На катке для посетителей будет работать прокат коньков, а также мини-закусочная, где можно будет выпить горячий чай и перекусить, а музыкальное сопровождение подарит всем хорошее настроение.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-937-737-76-28.

Стоимость зимнего развлечения 100 рублей — со своими коньками, 150 рублей — прокат коньков.

А ещё один ледовый каток планируют открыть в парке 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проект социального формата подразумевает посещение для школьников, студентов, инвалидов, многодетных по льготным ценам.