Вот уже две недели ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» работают под единым руководством. На первый взгляд кажется, что в сфере коммунального хозяйства 14 дней – очень маленький срок, чтобы заметить какие-то перемены. Но это совсем не тот случай. Объединение пошло на пользу, а его результаты уже могут видеть все волгоградцы.

Простой пример – траншеи и котлованы, по дну которых проходят магистрали тепловых сетей. Их ликвидируют. Причем скорость, с которой закапывают траншеи и котлованы, впечатляет. К примеру, с 1 по 14 ноября тепловики ликвидировали 45 разрытий, связанных со вскрытием асфальта, а уже на следующий день, 15 ноября, коммунальщики закопали еще четыре траншеи. За это же время были закончены работы и закопаны еще 52 котлована на зеленых зонах. Всего же в Волгограде за первые две недели ноября закопали 101 яму. Работы ведутся безостановочно.

«Что изменилось?» — спросите вы. Почему вдруг такие темпы? Поменялось руководство и поменялся принципиальный подход к работе. Во главу угла встал человек — Потребитель. Водопроводчики так работают уже давно, а тепловики перестраиваются в соответствии с действующими в водоканале принципами и ценностями работы.

— Когда горожане получают качественную питьевую и горячую воду, батареи греют, а во дворах и на улицах вас не пугают разрытые траншеи, и вы не замечаете нашего труда, значит, мы все делаем правильно, — говорит директор «Концессий» Валерий Казанцев. – Вот так мы и должны действовать – не давая поводов для жалоб. Это идеал, его достижение потребует больших усилий, но мы понимаем, что и как мы должны сделать. Значит, сделаем.