В новом 2019 году в волгоградском регионе будут построены 11 новых детских садов. Благодаря государственной программе «Развитие образования» новые дошкольные учреждения появятся в Волгограде, Камышине, Волжском, Городищенском, Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах.

По данным регионального комитета строительства, первым муниципальным образованием, где начнут строить детские сады по федеральной программе, станет город Волжский. Здесь планируется возвести три дошкольных учреждения. По двум объектам — на улице Волжской Военной Флотилии, 74 и по проспекту Ленина, 403 — уже подписаны соответствующие муниципальные контракты. В отношении детского сада по улице Оломоуцкой, 6 проводятся аукционные мероприятия на определение подрядчика.

Каждый из объектов рассчитан на 240 мест. В зданиях предусмотрены 12 групп, включая четыре ясельных; залы для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, изостудия; кабинеты психолога и логопеда; медицинский и пищевой блоки; административно-хозяйственные помещения. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, малыми архитектурными формами.