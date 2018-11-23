Волгоградцам, которые будут принимать участие в большом осеннем велопараде, предлагают бесплатно провезти велосипеды в пригородных поездах 25 ноября.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», пригородная пассажирская компания АО «Волгоградтранспригород», присоединяется к Большому осеннему волгоградскому велопараду, который состоится в Волгограде 25 ноября 2018 года в 13:00. Основной целью проекта является привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды и повышение безопасности на дорогах.

Все участники мероприятия в этот день смогут бесплатно провезти велосипеды во всех пригородных поездах, курсирующих в волгоградском регионе Приволжской магистрали. Это позволит жителям отдаленных районов города Волгограда и районных центров принять участие в велопараде.