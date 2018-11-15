Работа «Концессий водоснабжения» для простых волгоградцев практически не видна. Приехали, разрыли, устранили, закопали. Однако это лишь верхушка огромного айсберга – той работы, которая, в общем-то, скрыта для посторонних глаз, но которая нужна для того, чтобы технологических нарушений на сетях практически не было.

Первое и, пожалуй, одно из главных дел, чем занимаются бригады ООО «Концессии водоснабжения», — это перекладка магистралей. Для жителей это гарантированное бесперебойное снабжение питьевой водой, а для компании – снижение убытков. Как прямых в виде потерь воды, так и косвенных. К тому же, отсутствие утечек позволяет выставить оптимальный режим работы сетей и насосов. А это уже прямая экономия электроэнергии.

Недавно работы по модернизации сетей завершились в Красноармейском и в Кировском районах Волгограда. Итог – перевод насосной станции третьего подъема, расположенной на границе Кировского и Красноармейского районов, в транзитный режим работы:

— Инвестиционная программа по модернизации сетей и оборудования насосных станций, — говорит заместитель главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» по технической политике Дмитрий Лебедев, — позволила оптимизировать гидравлические режимы работы сетей. Как результат – мы смогли вывести насосную станцию третьего подъема в режим транзитного пропуска воды – существующих мощностей хватает для бесперебойного снабжения потребителей. Единственное исключение, когда мы запускаем насосы этой станции, – жаркие летние месяцы и режим максимального водоразбора. Но, как правило, достаточно весьма кратковременного пуска насосов, чтобы привести гидрорежимы в норму и выровнять давление в сети.

Еще одно новшество, которое внедрили специалисты ООО «Концессии водоснабжения» повышает качество воды в кранах потребителей, проживающих очень далеко от очистных сооружений. На таких участках установлены дополнительные системы хлорирования, впрыскивающие микродозы специального препарата на основе хлора. Он препятствует появлению и размножению патогенных микроорганизмов в питьевой в воде, но при этом безвреден для человека. А потребитель в итоге получает воду, соответствующую норме по всем микробиологическим показателям.