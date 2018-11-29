В Волгограде в рамках федерального проекта «Театральная Россия» в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького состоится показ киноверсии спектакля Московского академического театра имени В. Маяковского «Тургенев. Сегодня!». Мировая премьера киноверсии состоится 4 декабря, а волгоградцы смогут увидеть её раньше — 2 декабря.

«Тургенев. Сегодня!» — это спектакль-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу в честь его 200-летнего юбилея, приношение великому русскому писателю из XXI века, созданное силами разных видов искусства: театра, кино, музыки, танца, вокала, живописи, видеоарта и перформанса. В основу спектакля легли ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество. Постановка основана на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников. Автор идеи – Эльмира Щербакова, сценарий – Мария Виткина, режиссер-постановщик – Глеб Черепанов, художник-постановщик – Алексей Лобанов, музыкальное оформление – Олег Васенин. В роли Ивана Сергеевича Тургенева – популярный артист театра и кино Анатолий Руденко. Мировая премьера киноверсии спектакля пройдет 4 декабря в более чем 40 регионах России, а также в Испании, Италии и Польше.

Демонстрация киноверсии спектакля «Тургенев. Сегодня!» состоится 2 декабря в кинозале Библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15 (цоколь). Начало в 14:00. Вход свободный. Возрастная категория: 12+. Телефоны для справок: (8442) 33-20-21 (Сектор социально-досуговой деятельности), 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга).

Отметим, федеральный проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке Министерства культуры РФ. В основе проекта — идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга.