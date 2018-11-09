Приволжская ЖД объявила о запуске нового маршрута городских электричек. Начиная с 12 ноября в Волгограде открывается маршрут — «Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с 12 ноября «городская электричка» начинает курсировать по маршруту Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка:

-№6307 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Тракторная Пассажирская в «рабочие дни» в 6:52. Прибытие на ст. Шпалопропитка в 8:18.

Кроме того, электропоезд №6306 Южная – Тракторная Пассажирская с 12 ноября 2018 года будет делать дополнительную остановку на о.п. Нефтезаводская. Отправление со ст. Южная по понедельникам, вторникам, средам четвергам и пятницам в 6:29. Отправление с о.п. Нефтезаводская в 6:35. Прибытие на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 8:09.

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Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «ПАССАЖИРАМ», информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».