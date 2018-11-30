Уже в эти выходные в преддверии международного Дня инвалидов в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» состоится творческий марафон «От сердца к сердцу», который объединит людей с проблемами слуха.

Мероприятие состоится 2 декабря. В рамках марафона с жестовой песней и с жестовыми стихами перед зрителями выступят получатели социальных услуг Волгоградского областного реабилитационного центра «Вдохновение» – организатора мероприятия. Помогать им в этом будут сурдопереводчики. Гости праздника увидят 15 концертных номеров, подготовленных участниками концертной программы, возрастной диапазон которых от 19 до 70 лет. В репертуаре исполнителей народные, лирические, патриотические песни, современные композиции. Открывать творческий марафон будет детский ансамбль «Волгарек».

Отметим, марафон «От сердца к сердцу» проводится в Волгоградской области во второй раз. В 2018 году изменён формат мероприятия – в нынешнем году концерт состоится на открытой площадке торгово-развлекательного комплекса, что существенно расширит зрительскую аудиторию.

Начало марафона «От сердца к сердцу» для инвалидов по слуху в 15:00.